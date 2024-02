Médica dra. Mariana Magalhães em novo endereço em S.A.P.

Dermatologista atua agora na avenida Frei Guilherme Maria

Mariana Cristina Magalhães Soares Ximenes (fotos) está atendendo agora em novo e moderno endereço na Avenida Frei Guilherme Maria, 411: Laboratório Ximenes Exclusive (fotos).

A médica dermatologista faz consultas todos os dias das nove às 19 horas e sábado de nove horas ao meio-dia. Telefone para contato : 9 9962-3646

Estacionamento fácil e atendimento exclusivo e com todos convênios e particulares.

Instalações de maior comodidade para recepção e agendamento.

A Médica Dermatologista nasceu em Jacarezinho e reside em Santo Antônio da Platina. Dedicada ao tratamento de doenças de pele, cabelos e transplante capilar. Atua também na área de estética médica e cirurgia dermatológica.

Graduada na Universidade do Extremo Sul Catarinense( UNESC) em 2010. Após, realizou a especialização em dermatologia em São Paulo em 2014. Desde a faculdade tinha o sonho de ser dermatologista e sempre estudava em grandes hospitais com objetivo de aprender sempre mais.

Após a conclusão da especialização em dermatologia e início da sua atuação em consultório descobriu sua paixão pela tricologia (tratamentos capilares) e desde então vem se dedicando aos cuidados e tratamentos avançados capilares, incluindo cirurgia de transplante capilar na qual vem realizando em São Paulo e na região do Norte Pioneiro.

Seu objetivo enquanto médica é sempre prezar pelo bem estar e satisfação do paciente. Trabalhar com beleza e saúde ao mesmo tempo é um desafio muito grande e ao mesmo tempo gratificante. “A dermatologia pra mim é mais do que uma profissão, é uma paixão”, assinala.

CRM 28.108/PR/RQE: 23.731

Dermatologista com Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho Regional de Medicina (CRM).

Diretora clínica da Clínica M. C. Magalhães Soares.

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

Fellow em Dermatologia Clínica e Cirúrgica.

Fellow em Tricologia.

Fellow em Transplante Capilar.

Especialização em Medicina Estética pelo IPEMCE.

Formada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) em 2010.

Participações em congressos e cursos nacionais e internacionais de Dermatologia.

Especialidades

1- Acne da Mulher adulta

2- Alopecias

3- Câncer de pele

4- Ceratose Pilar

5- Dermatites

6- Dermatites Ocre

7- Dermatologia Pediátrica

8- Esclerodermia.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario

9- Folículos e Furúnculos

10- Hanseníase

11- Herpes

12- Infecção Pele

13- Lúpus Cutâneo

14- Melasma

15- Micoses

16- Pênfigos (fogos selvagem)

17- Pintas e Verrugas

18- Psoríase

19- Rosácea

20- Urticária

21- Vitiligo

22- Estética

23- Bioestimuladores

24- Fio DPO p/colágeno

25- Mesoterapia Capilar

26- Microagulhamento

27- Peeling Corporal

28- Cirurgia

29- Acrocórdons Pescoço

30- Biópsias

31- Cantoplastia (unha encravada)

32- Crioterapia

33- Lobuloplastia (orelha rasgada)

34- Queloide

35- Remoção CA pele

36- Retirada de Cistos

37- Retirada de Lipomas

38- Retirada de Pintas

39- Retirada de Verrugas

40- Siringoma

41- Transplante Capilar Técnica FUE

42- Xantelasma

43- Peeling Facial

44- Preenchimento bigode chinês olheiras queixo mandíbula malar lábios nariz O preenchimento com ácido hialurônico é uma das técnicas estéticas mais realizadas em todo o mundo.

45- A toxina botulínica é a substância mais utilizada em procedimentos estéticos. Seu uso é seguro e eficaz para o tratamento de rugas e linhas de expressão.