Médico vítima de fake news NEGA acidente em S.Antônio (vídeo)

Platinense não dirigia Ecosport de cor branca que tombou no centro platinense

Uma feiquinius vitimou um médico conceituado em todo Norte Pioneiro neste fim de semana, em Santo Antônio da Platina.

Acidente com veículo no centro platinense na noite desta quinta-feira, dia 14, foi disseminado como tendo no volante o médico proctologista e cirurgião Luciano Dias dos Reis, que estaria alcoolizado e preso justamente por embriaguez ao volante.

Só que não.

Trata-se de um homônimo também da área de saúde,. mas não houve encarceramento de ninguém.

Procurado, dr. Luciano estava entrando no Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Saúde quando atendeu o Npdiario, “não fui eu”, confirmou.

O suposto fato se alastrou quase maculando a imagem do profissional.