Menina de 7 anos é PM mirim (assista)

Garotinha é de São José da Boa Vista

Ana Lara Rosa Ferreira tem sete anos e, desde os dois, sonha em ser Policial Militar. Ela mora em São José da Boa Vista, pequena cidade perto de Wenceslau Braz, com a família.

Junto com a mãe, Jéssica Regina Rosa, visitaram a sede do 2ºBatalhão da PM em Jacarezinho, onde foi recepcionada de forma carinhosa e acolhedora.

As duas viajaram para uma consulta simples no CISNORPI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro). A corporação soube e fez surpresa para ambas.

Fardada, almoçou com os “colegas”, passeou de viatura, entre outras atividades (fotos e vídeo).

E ainda ganhou uma placa de identificação como uma Policial Militar Mirim da Polícia Militar do Paraná.

O pai, Sidnei, e a irmã Cassiane , 15 anos, que é cantora, também aprovam e estimulam a vontade de Ana Lara.