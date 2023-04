Joaquim Távora : menino de 15 anos matou outro de 17

Ato infracional aconteceu por ciúmes da namorada

Em torno de 16 horas desta segunda-feira, dia 24, um adolescente (foto acima) foi apreendido pela PM platinense escondido num hotel na rua Acácia, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina. Foi uma ação conjunta com a Polícia Civil de Joaquim Távora, cidade onde um homicídio aconteceu no último dia 13 por motivação passional.

Contra o menor (15 anos) havia mandado de busca e apreensão, expedido pelo Judiciário, Não houve resistência e nem tentativa de escapada.

O homicídio aconteceu às 22h25m de uma sexta-feira no bairro Asa Branca.

Inquérito foi presidido pelo delegado Jean Paulo da Silva Brunhari da 35ª Delegacia Regional de Polícia Civil tavorense.

O garoto está internado no Centro de Socioeducação (Cense) de Santo Antônio da Platina.

A vítima, um rapaz de 17 anos (foto abaixo) , foi assassinado com três tiros. As investigações do caso prosseguem para identificação de demais envolvidos