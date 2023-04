Bitrem atropela e mata um menino de sete anos em Japira

Fatalidade aconteceu na noite desta sexta-feira

Exclusivo: Davi Luiz Oliveira Mondeque (foto) , de sete anos, perdeu a vida no início da noite desta sexta-feira, dia 28, quando brincava na Rua Vereador Gerson Leite dos Santos, em Japira. O menino de seis anos foi atropelado pelo rodado de uma carreta bitrem, carregada de soja. Óbito imediato no local.

A mãe, Jéssica Oliveira, e o motorista, que é da cidade, tiveram que ser atendidos num posto de saúde em função do impacto emocional. Exame do etilômetro no condutor resultou negativo.

O veículo transitava devagar no perímetro urbano.

Equipes do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de Ibaiti, Polícias Militar e e Civil, secretaria de Saúde local e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho atenderam a ocorrência. Aberto inquérito na Civil ibaitiense para apuração.

O garoto era aluno do 2º ano, estudava à tarde numa escola municipal e residia perto do local do acidente.

Bitrem uma combinação de dois semirreboques acoplados entre si através de uma quinta-roda situada na traseira do primeiro semi-reboque, tracionados por um cavalo mecânico.

O corpo estará na cidade no final da tarde, será velado na Capela Municipal e sepultado na manhã deste domingo, dia 30.

