Em Siqueira Campos menor foi condenado no dia que fez 18 anos

Juiz deixou internação a ser cumprida em aberto

Na esquina das Ruas Terezina com Vicente Galvão, Vila Operária, em Siqueira Campos, um adolescente, utilizando um pedaço de madeira, matou um rapaz no dia 17 de março deste ano. O óbito se deu em razão das lesões que causaram traumatismo craniano. As razões do cometimento da infração são por conta de dívidas contraídas por tráfico de drogas.

Atualmente, o infrator está internado no CENSE, em Londrina, para cumprir medida socioeducativa, sem prazo para saída. Sua condenação é pelo crime de homicídio e tráfico.

O Tribunal do Júri se reuniu na semana passada no Fórum Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres (fotos) e julgou o menor pelo homicídio de Juliano dos Anjos Ferreira.

O adolescente deu versão um pouco diferente, afirmando que Juliano estava num bar, bebendo sozinho, e uma mulher teria pedido drogas, ao que ele reagiu e passou a agredir a vítima. Como ninguém foi tentar separar a briga , o acusado teria ido acudir, causando reação em Juliano. Na luta corporal, porém, acabou atingido na cabeça.

O menor veio de Londrina para Siqueira Campos para traficar drogas, conforme admitiu.

Agora, está internado no CENSE(Centro de Sócio-educação) de Londrina, sem prazo para liberdade. Permanece condenado pelo homicídio e por tráfico (em outro processo).

O interessante é que, no dia que ele completou 18 anos, foi condenado pelo homicídio. Embora já seja maior de idade, pode ficar internado no CENSE até completar 21 anos.

Em se tratando de adolescente, o juiz condena e deixa a internação a ser cumprida em aberto.

O magistrado não colocou prazo na condenação.

O adolescente confessou o ato infracional .

O trabalho conjunto da PC, MP e TJPR foi rápido.