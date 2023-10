Menores responsáveis por roubos em Jacaré

Foram apreendidos pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Jacarezinho, nesta segunda-feira, 02, atendeu ocorrência de roubos.

Ao receberem o acionamento sobre dois roubos de veículos na cidade, os policiais militares deflagraram ações para localizar os envolvidos, vindo encontrá-los caminhando no trevo da Vila São Pedro, Rodovia PR 431.

Os quatro indivíduos foram abordados e identificados (15 anos e os demais 17 anos), moradores do próprio bairro. Um deles estava em posse de um celular e dentro da capa do aparelho estava o documento de uma das vítimas do roubo.

Diante das evidências, os abordados acabaram confirmando a autoria dos crimes. Afirmaram que esconderam a arma num matagal nas proximidades da abordagem, a qual foi localizada e apreendida (simulacro – réplica perfeita de uma pistola).

Na sequência relataram que haviam escondido o carro roubado (VW/Voyage) no interior de um canavial, na entrada da Fazenda São Vicente, que fica entre Jacarezinho e Cambará, a 3km de onde estavam (trevo). Os policiais foram para o local e localizaram o carro.

Os quatro indivíduos foram apreendidos e encaminhados para Delegacia de Polícia de Jacarezinho. O veículo recuperado foi encaminhado para dos devidos procedimentos de restituição ao proprietário.

Sobre os roubos:

Fato 01:

Por volta das 21h10min, um homem (vítima) estava transitando com seu veículo (Renault Megane), quando no cruzamento da Rua Dr. João Cândido Fortes com a Rua Paraná, Centro, foi abordado por quatro indivíduos, um deles com uma arma tipo pistola, os quais anunciaram o assalto e subtraíram o automóvel e celular da vítima, todavia, não conseguiram dirigir o veículo, o qual desceu desgovernado pela Dr. João Cândido Fortes, vindo a capotar no cruzamento com Rua Dr. Costa Júnior. Os rapazes fugiram a pé.

Fato 02:

Por volta das 21h34min, um casal estava saindo da Igreja Sagrado Coração de Jesus, quando já dentro de seu veículo (VW/Voyage), na Rua Presidente Castelo Branco, foi rendido por quatro assaltantes, dois deles com armas tipo pistola, que subtraíram o veículo carro e pertences das vítimas (cartões, documentos pessoais, dinheiro), se evadindo em alta velocidade com o carro.