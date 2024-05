“Meu Paraná” mostra Norte Pioneiro sábado

Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora e Jacarezinho

Neste sábado, às 11h45m a RPC (Rede Paranaense de Comunicação) , da Rede Globo, exibe o programa Meu Paraná, mostrando Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora, com belezas, e paisagens incríveis e pouco conhecidas até por quem é da região. A jornalista Vanessa Navarro, o repórter cinematográfico Marcelino Barbosa, e o auxiliar Josué Azevedo mostrarão as atrações e curiosidades para todo o Estado. Lugares: Jacarezinho Bairro dos Monjolinhos, Serra do sócio e adjacências; em Santo Antônio da Platina Estação ferroviária da Platina (povoado rural) e túnel Ferroviário n°2, e em Joaquim Mirante do Vale da Pirambeira e memorial da Santa Tita e seus alunos.

Participaram de Jacarezinho Adriano Barroso Torres (Ambientalista), Santo Antônio da Platina Marcos Antônio de Almeida (consultor de atrativos naturais) e Jona da Silva Braga (artesão); Joaquim Távora, André Alge Balestra Tressoldi (escritor), Vanda Leonel de Carvalho. Ex aluna da Tita, Denilson Martins(Professor de História).

Primeira Santa da Igreja Ortodoxa Ucraniana da América Latina, a professora Maria Aparecida Beruski, conhecida como a “mártir de Joaquim Távora”, faleceu em 1986 junto com oito crianças na escola rural do Bairro Colônia São Miguel.

Enquanto lecionava, o botijão de gás que Maria utilizava em um fogareiro para preparar a sopa para seus 13 alunos, posicionado na única porta da escola, transformou-se acidentalmente em um lança-chamas, que acabou por incendiar a sala da escola, a qual era feita de madeira. No entanto, ela se recusou a deixar o local, conseguindo assim passar as cinco crianças menores pela janela, mas as outras oito não. Maria Beruski morreu carbonizada junto dos últimos oito alunos e entre os escombros da sala foi encontrado seu corpo, abraçada com as vítimas.