Milene Guerra confia e agradece Deus

Eu, Milene Guerra, esposa do Francisco, juntamente com minha família, gostaríamos de deixar aqui o nosso sincero agradecimento a todos cidadãos platinenses.

Santo Antônio da Platina, uma cidade de DEUS, cheia de pessoas abençoadas, e inclusive através de algumas, eu pude entender os planos dEle. Um Projeto de Deus, para que todos Vejam o quão Ele é Poderoso, grandioso e misericordioso; e digo mais ESSENCIAL, ele é essência, que todos nós temos, a Essência de Deus.

E logo veremos a Graça do nome dEle Jesus Cristo ser exaltada, “Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que Amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano”. Romanos 8:28

Que Deus abençoe cada um de vocês!