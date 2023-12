Milhares de trilheiros no Sportbay Tatu na Lama em S. Catarina

Trilheiros de todo o país se encontram nestes sábado e domingo, dias dois e três, na cidade de Massaranduba (SC), para o Sportbay Tatu na Lama 2023. O encontro, considerado um dos maiores e melhores da modalidade no país, reúne milhares de pilotos de motos, quadriciclos e UTVs para uma verdadeira festa off road, com programação repleta de atrações elaborada para toda a comunidade.

O ponto alto do evento é a trilha principal de domingo, com aproximadamente 60 quilômetros de aventuras por belas paisagens da região. Mas no sábado também haverá Passeio Big Trail, Trilha do Casal, Trilha Kids e Desafio Radical. E durante todo o fim de semana apresentações de manobras radicais com Brenda Stunt Show e Luquinha, Mega Baile, praça de alimentação e expositores do segmento.