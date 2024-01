Ministério Público DENUNCIOU SEIS bandidos incluindo um da facção PCC

Bando estava com dinamite e armas em Santo Antônio da Platina

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Platina, ofereceu denúncia criminal contra Joselito Soares, conhecido como “Queijo” e “Requeijão”(foto), integrante de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital) e outras cinco pessoas que teriam se associado também de forma criminosa para a prática de delitos patrimoniais contra instituições financeiras no Norte Pioneiro.

Segundo o apurado, os denunciados utilizariam explosivos e armas de fogo nos furtos.

Informações iniciais sobre o caso davam conta de que um integrante do alto escalão de conhecida organização criminosa, foragido da Justiça, estava residindo em imóvel situado no município de Santo Antônio da Platina.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência (foto e vídeo), autorizado pelo Judiciário a pedido da Polícia Civil e em atuação conjunta com a Polícia Militar, foram localizados os demais agentes envolvidos nos fatos, também agora denunciados.

Na ocasião, foram apreendidos explosivos (23 quilos de dinamite), munições de arma de fogo, rádios comunicadores, um balde com “miguelitos” (artefato utilizado para furar pneus de veículos) e aparelhos de telefonia celular.

A partir das buscas e no curso das apurações, constatou-se que o integrante da organização criminosa foi deslocado para a região com o fim de arregimentar outros agentes para a prática de furtos e roubos a bancos da região, com emprego dos explosivos apreendidos.

O homem foi denunciado por integrar organização criminosa e, em conjunto com os demais, por se associar criminosamente, bem como pela posse das munições e dos explosivos.