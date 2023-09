M.P. denunciou seis pessoas em Carlópolis

Participação em organização criminosa responsável por tráfico de drogas e vários roubos e furtos

Em Carlópolis, o Ministério Público do Paraná denunciou, por meio da Promotoria de Justiça da comarca, seis pessoas supostamente envolvidas em organização criminosa responsável por diversos roubos e furtos na cidade. Os denunciados – três homens e três mulheres – estariam envolvidos também com o tráfico de drogas.

A denúncia cita os crimes de organização criminosa armada, associação para o tráfico, tráfico de drogas, roubo majorado, diversos furtos qualificados e lavagem de dinheiro.

Os criminosos teriam sido os responsáveis pelo assalto a uma lanchonete no Centro de Carlópolis no dia 5 de junho – na ocasião, renderam os presentes (deixados depois presos no banheiro do estabelecimento) e levaram diversos celulares, notebooks, joias, dinheiro e um carro.

Os bens foram posteriormente recuperados no endereço de um dos denunciados em operação da Polícia Civil, ocasião em que houve a prisão de quatro dos denunciados.

