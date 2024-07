Em Santo Antônio da Platina

No próximo dia 28, , como acontece sempre no último domingo de cada mês, ocorrerá a celebração de Missa, no alto do Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina.

Terá início às 15 horas, no Santuário da Divina Misericórdia.

Todos os fiéis estão convidados.