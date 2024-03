Mobilização contra a dengue em Santo Antônio da Platina

Nesta sexta-feira



Diante do aumento de casos de dengue, o município de Santo Antônio da Platina lança neste 1º de março uma campanha para o combate a dengue. Com a mensagem “SAP PAROU PARA COMBATER A DENGUE”, é uma mobilização alerta sobre os sinais e os sintomas das doenças, além de formas de prevenção e controle do mosquito Aedes Aegypti.

O alerta por meio da campanha é complementar às medidas de reforço que vêm sendo adotadas pelo município para prevenção e controle das doenças, bem como para garantia da assistência à população.

A ideia da campanha é mobilizar vários setores da cidade, para realizar a conscientização da população, setores esses importantes para a comunidade (escolas, empresas, órgãos públicos, comunidade religiosa e outros), levando informações e orientações de cuidados para o combate da dengue. A orientação é para que a população procure o serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

A prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar acúmulo de inservíveis, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água e receber a visita do agente de saúde, são algumas iniciativas básicas. Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, coloca os seus ovos.