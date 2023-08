Jovem de 19 anos foi hospitalizada

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente com vítima no domingo (27) na PR-092, em Andirá, no final da tarde.

Uma VW/Saveiro, de Barra do Jacaré, conduzida por uma jovem (19 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Barra do Jacaré à Andirá, ao atingir o Km 367, perdeu o controle e capotou.

Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital.