Moça de Siqueira Campos reaparece depois de dois dias

Estava numa cidade da região sem celular

Cauana Soares de Carvalho (fotos), de 21 anos, que estava sumida há dois dias, reapareceu. Ela reside em Siqueira Campos e não foi localizada desde quarta-feira (17). As ligações do celular iam direto para a caixa postal, e as mensagens não chegavam, e em sua casa ninguém se encontrava, sendo impossível qualquer tentativa de contato. Todos as amigas e conhecidos também não sabiam informar e nem tinham ciência de onde ela possa estar.

A mãe, Silma, e a irmã, Luana, muito nervosas, solicitaram divulgação do fato ao Npdiario.

Na noite desta sexta-feira, ambas disseram que a moça voltou, estava numa cidade da região e que agora está bem e estabilizada em Siqueira Campos. As duas agradeceram ao jornal e as pessoas que compartilharam a notícia.

A jovem possui três filhos pequenos (que vivem com a avó). Ela sofre de crises de ansiedade, depressão e pânico, fazendo uso de medicação controlada.