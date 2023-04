Moça de 27 anos morre atropelada

Pai pediu para filha sair do carro estacionado e moto a matou

O corpo de Aparecida Alves Corrêa (foto) está sendo velado na Central da Funerária Cristo Vive, em Ribeirão do Pinhal e será sepultado às 17h15m deste domingo, dia nove, no cemitério local.

Ela perdeu a vida na tarde de sexta-feira, dia oito, quando retornava para Canitar (cidade paulista de 5.200 habitante situada a 37 KM de Jacarezinho) depois de passar parte do Feriado de Páscoa com familiares em Ribeirão do Pinhal.

A moça viajava com o marido (os dois não têm filhos) num Corsa Classic dirigido pelo genitor, e a mãe de acompanhante. Houve um problema mecânico no carro, que parou no acostamento. O condutor pediu para a filha atravessar a pista e pegar duas pedras para serem colocadas nos pneus traseiros de tal forma que o veículo permanecesse no local, enquanto ele tentava descobrir o “defeito”.

O atropelamento aconteceu nesse momento no KM 61 da PR-436 no trevo com a PR-439 perto da Cooperativa Agroindustrial Integrada, quando um rapaz de 22 anos dirigindo uma Honda / XRE 300 (placas de Abatiá) atropelou a vítima.

O óbito foi imediato.

Habilitado, com ferimentos leves, o jovem foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, e permaneceu até a chegada da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) Unidade Operacional de Ibaiti e da Polícia Civil ribeiro-pinhalense.

A pista era reta e em aclive, o tempo bom.

Em virtude de não ter pendências administrativas e ser periciada pela Criminalística de Jacarezinho e liberado pela Policia Civil de Ribeirão do Pinhal, a motocicleta foi entregue ao proprietário que compareceu. O corpo da vitima fatal foi encaminhado ao IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e o piloto da XR300 liberado.

Aparecida era religiosa da igreja Deus é Amor e sua morte violenta e precoce impactou o Norte Pioneiro, em especial Pinhal e Abatiá.