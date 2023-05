Siqueira Campos: Mulher some e desespera família

Jovem de 21 anos tem depressão e ansiedade

Cauana Soares de Carvalho (fotos), de 21 anos, está desaparecida em Siqueira Campos desde quarta-feira (17) de manhã. As ligações do celular vão direto para a caixa postal, e as mensagens não chegam, e em sua casa ninguém se encontra, sendo impossível qualquer tentativa de contato.

Todos as amigas e conhecidos não sabem informar e nem têm ciência de onde ela possa estar.

A jovem possui três filhos pequenos (que vivem com a avó) que estão sofrendo muito com a falta da mãe, bem como os demais familiares, que pedem a divulgação ampla das fotos de Cauana na tentativa de localizá-la.

Ela sofre de crises de ansiedade, depressão e pânico, fazendo uso de medicação controlada. A Polícia já foi avisada, mas precisa esperar 48 horas para procedências cabíveis.

Caso a tenha visto, entrar em contato: (43) 99694-2629 e 99653-8437 ou comunique a polícia.