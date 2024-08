MODELO do NORTE Pioneiro fala como é ser MÃE da filha do JOGADOR NEYMAR

Nasceu em Quatiguá e viveu em Guapirama

Exclusivo: O Npdiario publicou, seis meses atrás, que a então grávida Amanda Kimberlly de Azevedo (fotos) é do Norte Pioneiro, nasceu em Quatiguá, e viveu em Guapirama (30 KM de Santo Antônio da Platina).onde cresceu e saiu da cidade ainda nova após a separação dos genitores, seguindo a mãe, para São Paulo.

No início do mês de julho, nasceu Helena, fruto do relacionamento dela com o jogador Neymar.

Kim, como é conhecida, tem 30 anos, reside em Votorantim (SP), onde conheceu e namorou o atleta.

A influenciadora, de acordo com o Universo Online (UOL), publicou um texto e negou que tenha se relacionado com o jogador enquanto ele ainda estava com Bruna Biancardi. “Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos para mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros”.

Amanda afirmou não suportar mais as mentiras envolvendo uma suposta traição. “Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news.”

As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram… Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas pra Deus ela foi”.

O pai de Kim, um homem simples e discreto, ainda reside em Guapirama, assim como tios e primos. Ele não foi localizado na cidade.

Janaína, irmã da agora personalidade, trabalha com acessórios e bijuterias em Joaquim Távora, atendeu o telefone/WhatsApp, mas adiantou que não comentaria o assunto.

A outra mana, atualmente residindo em Curitiba, foi direta: “Nada a declarar; isso é um assunto de família. Por favor, não me incomode”, escreveu ao Npdiario pelo aplicativo WhatsApp a tia da recém-nascida.

Os tios, Einazibe Ursolino de Lima e Dulce Azevedo , receberam a informação com satisfação e tranquilidade. Conhecido como Nagib, Einazibe tem 57 anos, 3 filhos e três netos. Do PSD, ele é o atual vice-prefeito de Guapirama e pré-candidato a chefe do executivo, “ficamos felizes, mas não queremos comentar o assunto agora”, afirmou para a reportagem.

O ambiente familiar entre Neymar, a família e a moça é ótimo e não houve discussões, brigas ou grandes questionamentos. Ela comunicou a notícia com muita tranquilidade e foi recebida com sentimento alegre. A mãe do jogador compartilhou registros com a neta, que nasceu no último dia três deste mês. Antes disso, da modelo dar à luz, havia dúvida sobre a paternidade. Um exame de DNA foi realizado, comprovando o fato.

A modelo, que havia fechado suas redes sociais assim que apareceu a notícia da gravidez, reabriu seu perfil no Instagram. Com a gravidez e agora o nascimento, ganhou 500 mil seguidores.

Também já namorou um dos integrantes da banda Restart.

O atleta já era pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu envolvimento com a influenciadora digital Carol Dantas, de 29, e de Mavie, de oito meses, menina com a também, influencier Bruna Biancardi, 30, com quem terminou já havia terminado o relacionamento.

Neymar já apareceu em foto ao lado do filho mais velho, enquanto Rafaella Santos e Nadine Gonçalves, irmã e mãe do craque, acompanharam o nascimento, ocorrido dia três deste mês na Maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, em São Paulo.

Leia também: https://npdiario.com.br/cidades/confirmado-filha-cacula-de-neymar-e-do-norte-pioneiro/