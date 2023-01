Molini’s organiza o projeto ‘Verão Mais’

No Molini’s Mais Supermercado dia 24 em Jacarezinho

Uma das melhores formas de iniciar o ano é incluir hábitos saudáveis na rotina, como a prática de exercícios físicos. Para dar uma força, o Molini’s Mais Supermercado promove o Projeto Verão Mais Vida Ativa em Jacarezinho, uma vez por semana nas manhãs no Estacionamento.

O projeto reforça o compromisso da rede em promover iniciativas que colaborem com um estilo de vida saudável, oferecendo uma programação gratuita com atividades como caminhada, dança, alongamento e funcional para clientes que fizerem inscrição e contribuir com 1Kg de alimento não perecível. O projeto tem previsão para ser desenvolvido nas cidades de Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Cornélio Procópio.

Além da programação com diversos exercícios, o projeto ainda conta com profissionais de educação física para orientarem os participantes.

Para participar, faça a inscrição no balcão de atendimento do Molini’s Mais e no dia da aula se apresentar no local do evento com o cadastro no WhasApp de ofertas do Molini’s Supermercados seguindo instagram Molini’s Supermercados as vagas são limitadas e respeitam o horário de chegada. (data e horário na imagem acima).

Será uma vez por semana de orientações e práticas esportivas que colaboram para a busca por uma vida mais saudável.