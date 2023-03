Moradores descartam lixo/entulho em trevo

Na Avenida Paulo C. Pimentel com BR-153 em Ibaiti

Apesar do pedido constante para os moradores não descartarem lixo e entulhos em vias públicas, algumas pessoas ainda insistem em colocar em risco a segurança e saúde de toda a comunidade, descartando materiais sem serventia de forma irregular nas calçadas, ruas e terrenos públicos da cidade de Ibaiti.

Diariamente, homens e máquinas da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos trabalham para preservar a cidade limpa com ações frequentes de limpeza e remoção de lixos e entulhos. Ibaiti possui atualmente um dos serviços de coleta de resíduos sólidos mais efetivos da região, com caminhões e trabalhadores que percorrem por todos os bairros urbanos, e mesmo assim em alguns pontos da cidade, esses moradores, preferem despejar seus materiais sem serventia em vias públicas, do que acondicionarem de forma correta para serem recolhidos pelo serviço de coleta. Essas pessoas de forma deliberada não colaboram para que a Administração Pública possa manter ruas e bairros limpos.

No trevo de entrada da BR-153 com a Avenida Paulo Cruz Pimentel, no Bairro Bela Vista, parte alta da cidade (FOTOS), moradores próximos estão descartando lixo e entulhos em uma área comum pública. Nesta semana, trabalhadores da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos estão refazendo o serviço de roçadas e capinagem no local e necessitaram parar o trabalho temporariamente para que o lixo possa ser recolhido.

A Avenida Paulo Cruz Pimentel é uma das mais importantes vias da cidade e a maior em extensão. Por ela passa diariamente centenas de veículos leves, ônibus escolares, coletivos intermunicipais e caminhões pesados. Na via está sendo construído um dos portais da cidade.

O lixo e entulho descartado em vias públicas, além de atrapalhar a mobilidade das pessoas leva riscos à saúde de todos, além do efeito de poluição visual.

Por isso, a Prefeitura Municipal de Ibaiti, mais uma vez, faz um apelo e pede a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando entulhos e materiais sem serventia às margens de rodovias, ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

ATENÇÃO

De acordo com a Lei 669/2011 – Código de Posturas do Município de Ibaiti no seu parágrafo primeiro do artigo 90, o morador deverá acondicionar o lixo em recipientes próprios ou embalagens plásticas, devendo ser colocado em lugar apropriado, com os cuidados necessários para que não venha a ser espalhado nas vias e logradouros públicos.

MULTA

Conforme preconiza a legislação, a Administração Municipal faz um alerta para o morador que for flagrado ou posteriormente identificado realizando o descarte irregular de lixo, entulho ou restos de materiais de construção, principalmente em áreas que já foram revitalizadas, será multado conforme prescreve o Código de Posturas do Município.

Ao jogar lixo no chão e não zelarem pela limpeza das calçadas e das ruas em frente suas residências, os munícipes contribuem para que ocorra o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e trazendo prejuízos para a comunidade e os próprios moradores.

A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos pede a conscientização das pessoas para manter a limpeza da cidade e com isso contribuir com a saúde de todos.