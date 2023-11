Carlópolis: MUITOS moradores reclamam de ‘crateras’ em rua

Principalmente famílias que residem no Bairro Bela Vista

Famílias que residem na Rua Edwiges Benedito do Amaral, no Bairro Bela Vista, região que margeia a represa de Chavantes, em Carlópolis, estão vivendo uma triste situação em relação à uma pequena faixa de rua onde residem.

Em cerca de 200 metros de rua sem saída, que finda no muro do cemitério municipal, moradores estão há meses reivindicando junto a Prefeitura do município para que seja resolvido um problema que tem causado enormes transtornos a todos, visto que o cemitério não possui galeria de águas pluviais, acontecendo o escoamento por infiltração pelo subsolo, levando a terra por debaixo do asfalto e levando tudo em seu caminho, deixando apenas uma fina camada do pavimento sobre um espaço oco quer chega a medir cerca de 90cm de diâmetro.

Os riscos de desabamento da rua são enormes e, após várias reclamações, a prefeitura colocou apenas dois gradis de metal para sinalizar o local, sendo esta ação equivocada, haja visto que no local transitam veículos, pessoas, animais, principalmente crianças.

Autoridades municipais e até mesmo alguns vereadores já vistoriaram o local, porém sem nenhuma ação para resolver o problema, que vem se agravando a cada dia, com o calor extremo derretendo o asfalto sobre o local sem sustentação, correndo o risco de desabamento a qualquer momento.

Uma moradora do local relatou em suas redes sociais o drama que vive, não podendo sequer entrar ou sair com o carro de sua garagem devido ao tamanho do buraco em seu portão, marcou o prefeito municipal e mesmo assim nada foi feito. A mesma moradora relata que já não sabe mais a quem recorrer.

Com a previsão de calor extremo e chuvas volumosas nas próximas semanas, o medo toma conta dessas pessoas que vivem aflitas, aguardando soluções da gestão do município que, até o momento, parecem não vir.

O prefeito Hiroshi Kubo foi procurado, mas preferiu não comentar.