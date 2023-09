Morena de Carlópolis ferve primavera como nova Gata da semana

Modelo surge maravilhosa e impecável

Ana Beatriz Nunes Marques da Silva (fotos e vídeos), ou simplesmente Ana Nunes, tem 31 anos de beleza, e exibe sua formosura principalmente em Carlópolis.

Como hobby, canta em casamentos e na igreja. Também ama filmes e séries, mas o principal é cuidar da filha, Liz (de seis meses), ser mãe e esposa e ter momentos de lazer com a família.

“Como objetivo quero crescer na área profissional, visando ter meu próprio negócio um dia e construir minha marca e meu nome; a força mais potente do universo é a fé”, afirma a modelo, professora de teatro e de passarela.

Nascida em São Roque(SP), com quatro anos foi para São José dos Campos e, com 23, para o Paraná, onde continua no segmento da moda.

Agora, exuberante, emerge como a Gata da Semana.