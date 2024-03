Andirá: Morre cantora VERA LÚCIA (VÍDEOS)

Corpo será sepultado meio-dia desta quinta-feira

O corpo da cantora católica Vera Lúcia dos Santos (vídeos e fotos) será velado no início da manhã desta quinta-feira. dia 28, na Casa Da Amizade/Rotary Club, e sepultado no Cemitério de Andirá às 12 horas.

Faleceu em Curitiba aos 50 anos nesta quarta-feira após pouco mais de um ano de combate a um câncer. Passou pelo Hospital do Câncer de Londrina e, por último, Hospital Erasto Gaertner

Escritora, cantora, compositora com mais de 350 músicas gravadas por ela e vários intérpretes. Lançou 24 CDs, 2 DVDS e 6 livros, sempre com a preocupação com letras que edificavam a vida, a fé e a família. Sua página do Facebook tem mais de 1 milhão de seguidores e milhões de visualizações em vídeos. No Youtube mais de 11 milhões de visualizações em vídeos e cerca de 50 mil inscritos.

Ela representou o Brasil no Festival Internacional da Canção Vinã Del Mar, no Chile, um dos mais importantes festivais da canção do mundo. Apresentou programas de TV na Rede Vida, TV Século XXI e MV TV. Formada em: Superior de Piano- Escola de Música e Belas Artes do Paraná- EMBAP- PR.

Deixou o marido depois de 37 anos de união, José Roberto dos Santos,o Tim, empresário diretor presidente da Móveis Santos Andirá, e dois filhos: Amanda e Henrique.

Foi decretado luto oficial por três dias em Andirá.

Sua última postagem em rede social foi a seguinte:

Preciso falar pra você algo que bate forte no meu coração: Em busca da cura.

Sempre valorizei muito a minha família. E no momento que estou passando percebo mais ainda seu valor, pois o carinho, o apoio, o suporte é ajuda na cura. Quem não tem fé em Deus e amor a família não desfruta da maior riqueza que podemos ter: fé no Pai que nos ama no céu e uma família que nos ama na terra.

Valorize a sua família, dê amor, carinho, enquanto pode.