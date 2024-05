Morre carbonizado na 153 em JACAREZINHO

Na noite desta quinta-feira



A Polícia Rodoviária Federal atendeu na noite desta quinta-feira, 02, por volta das 23h15, no km 12 da BR-153, um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal entre um caminhão e um automóvel, em Jacarezinho.

O veículo invadiu a pista no sentido contrário ao que trafegava e colidiu frontalmente contra caminhão, com placas de Santa Catarina. Logo após a batida, o automóvel incendiou-se.

O condutor do caminhão, 42 anos, ileso, permaneceu no local, sendo realizado teste etilômetro com resultado negativo.

O motorista do automóvel veio a óbito no local, não sendo identificado até o momento.

Compareceram ao local Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, IM, concessionária EPR – Litoral Pioneiro e PRF, sendo desta última a atribuição de confeccionar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito – LPAT.