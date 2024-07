MORRE em confronto assassino de Policial Militar (veja VÍDEOS)

Indivíduo atirou contra policiais na tentativa de escapar

Exclusivo: Equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foram cumprir mandado de prisão em torno de 18 horas desta sexta-feira, dia cinco, no bairro Olaria em Santo Antônio da Platina, contra Bruno Fernandes da Silva (fotos), autor dos disparos que mataram o Sargento Yamagami no dia dois de julho do ano passado, em Abatiá.

Quando Bruno percebeu hoje a viatura chegando pela frente da casa, empreendeu fuga. E disparou vários tiros contra os PMs que faziam o cerco no fundo da residência. Um dos projéteis efetuados pelo assassino atingiu a perna do cabo Ronis , que foi socorrido ao pronto socorro municipal, onde permanece inspirando cuidados.

O marginal já havia sido preso anteriormente, mas foi libertado para responder em liberdade. Rompeu a tornozeleira eletrônica e era considerado foragido.

O corpo do sargento aposentado da Polícia Militar José Sidnei Yamagami (fotos), 53 anos, foi cuidado pela Funerária São Lucas, velado na câmara de vereadores e sepultado no final da manhã de uma terça-feira, dia quatro, no Cemitério Municipal de Abatiá. O 2º Batalhão homenageou o ex-integrante da corporação.

Deixou a esposa, Karina da Costa Leite Yamagami, 45 anos hoje, que trabalha no CMEI Anjo da Guarda, a filha adolescente Yasmin, 18, e o jovem filho Hiago, 23.

A viúva (foto abaixo) declarou ao Npdiario na noite desta sexta-feira que ainda chora a perda do marido. Houve celebração de missa na igreja Matriz local nesta semana, “o criminoso estava solto, impune, pelo menos agora não poderá matar mais ninguém”, assinalou.

O sargento perdeu a vida na noite de um domingo, dia dois, na rua José Carvalho de Oliveira, Vila Alta, em Abatiá, após confronto com bandidos. Um dos marginais, adolescente de 17 anos, também morreu e seu comparsa, o que morreu hoje, foi encarcerado na ocasião.

Yamagami, conhecido como “Japonês”, estava com amigos jogando baralho quando dois elementos tentaram roubar uma camionete estacionada na frente do imóvel. O policial da reserva tentou intervir, mas acabou sendo atingido no peito e morreu imediatamente após chegar na Santa Casa de Misericórdia, na avenida Brasil.

Chegaram numa motocicleta roubada, mas abandonaram a Honda/CBX 250 Twister após o crime.

Acionadas Polícia Civil e Perícia e Instituto Médico Legal. Um cabo da PM local envolveu-se em luta corporal com um dos elementos na rodoviária. Ele foi dominado e preso na sequência.

Nas imediações num terreno baldio, encontradas vestimentas, capacete, arma enrolada numa calça e outros objetos.

Um dos indivíduos estava escondido no caminhão de um pátio de uma Distribuidora de Bebidas Conti. Reagiu à abordagem e na eminência de ataque. recebeu dois disparos, morrendo minutos depois. Estava com um simulacro de arma de fogo.

◾️ Celular Roubado.

◾️ R$ 2.400,00 roubados, entre cheques e em espécie.

◾️ Revólver Cal. 38 Taurus , com 1 munições intactas e 4 deflagradas.

◾️ Revólver Cal. 38 Taurus com 2 munições intactas e 5 deflagradas.

◾️ Vestimentas utilizadas sendo duas blusas e uma calça.

◾️ Dois capacetes apreendidos.

A reportagem conseguiu os dois vídeos em que os dois marginais envolvidos no assassinato do sargent fogem. Correndo a pé, um seguiu reto na esquina e o comparsa virou à direita. Na sequência, atirou para trás a esmo, sem direção, mas foi esse o tiro que causou a morte do PM.