Morre em Conselheiro Mairinck cantor Dame do Acordeom aos 70

Sofreu infarto fatal aos 70 anos

Faleceu em Conselheiro Mairinck (foto) em razão de uma parada cardíaca, o cantor e compositor Damião Manoel de Souza. Tinha 70 anos.

Conhecido em toda a região pelo nome artístico Dame do Acordeom , “O Rei da Boêmia”.

Nascido na cidade de Exu (Pernambuco), terra de nascimento também do Rei do Baião Luiz Gonzaga em quem Dame inspirou suas canções.

Atualmente, estava solteiro e deixou um filho.

Dame foi autor de mais de 400 composições, sendo que várias canções foram gravadas por artistas conhecidos nacionalmente.

Além do grande talento musical, Dame do Acordeom era muito querido. Por onde passou sempre deixou boas lembranças, amizades e recordações.

“Sinto-me honrado pela amizade de longos anos com o inesquecível Dame do Acordeom, é um momento difícil, porém guardarei boas lembranças desse grande amigo”, disse o advogado e radialista Ilton Inácio, o qual administrava a carreira artística do artista.

O sepultamento ocorrerá em Conselheiro Mairinck, nesta terça-feira, dia 14.