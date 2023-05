Morre a ex-primeira-dama Regina Pessuti

O ex-governador, que é de Ivaiporã (Vale do Ivaí) e também foi deputado estadual e vice-governador, sofreu um acidente de carro na BR-376, no início deste mês em Palmeira(PR). O carro em que estava capotou próximo da praça de pedágio de Witmarsum, pouco após um caminhão carregado com toras derrubar a carga sobre a pista. Ele e o motorista não se machucaram.

Exatamente dois anos atrás, o ex-governador visitou (pela terceira vez) o Npdiario.

Confira:

https://npdiario.com.br/cidades/ex-governador-admite-candidatura-ao-senado/