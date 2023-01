Falece Lauro Soares em Carlópolis aos 90

Corpo será cremado hoje à tarde em Londrina

Lauro Soares de Oliveira faleceu em Carlópolis aos 90 anos de idade.

Foi professor, pintor, poeta, responsável por fundar o Velório Municipal, que recebeu o seu nome. Também foi Diretor por longos anos do Cemitério Municipal São Sebastião, do extinto Clube Recreativo Primavera, da Biblioteca Municipal e Diretor e Secretário do antigo Grupo Escolar de Carlopolis.

Deixa filhos, netos, sobrinhos e família extensa. A pedido dos familiares, não haverá realização de velório, o corpo foi levado ao Cemitério Crematório Parque das Allamandas, em Londrina, onde será cremado hoje e suas cinzas entregues à família.

Lauro recebeu diversas homenagens de carlopolitanos, como Wesley da Funerária, que publicou em suas redes sociais “Carlópolis perde hoje, um grande e ilustre cidadão… Descanse na paz Sr. Lauro, que Deus o receba em sua eterna morada” e pelo neto, José Henrique França, que publicou uma foto com seu avô no Instagram com a seguinte legenda “Luto pelo meu avô, importante e emblemática figura social de Carlópolis, Descanse em paz…”, escreveu o fisioterapeuta.

O Prefeito, Hiroshi Kubo, decretou luto oficial de três dias na cidade.