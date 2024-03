Tombamento de caminhão

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estatal de Santo Antônio da Platina, no domingo, 17, atendeu acidente na PR-151, em Santana do Itararé.

Um Mecedes Benz/1944 S, de Uruguaiana/RS, acoplado, trafegava pela Rodovia no sentido do entroncamento da PR-422 a Santana do Itararé. No Km 117, tombou, e o acidente levou o condutor a óbito no local.