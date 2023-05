Morre ex-Deputado Basílio Villani aos 82

Velório no Espaço Ecumênico da Alep nesta terça-feira das 10 às 15 horas

O ex-deputado federal Basílio Villani (fotos) que foi constituinte pelo Paraná em 1988, morreu nesta segunda-feira (29) em Joinville (SC), aos 82 anos. Ele tem raízes fortes no Norte Pioneiro, principalmente Santo Antônio da Platina (onde deixou muitos amigos e parentes), Jacarezinho e Tomazina (Na foto principal, brincando Carnaval no Clube Platinense).

Nasceu em Bauru (SP), formado em Organização e Métodos, administrador de empresas e diretor do antigo Bamerindus. Era filho de Francisco Villani e Serafina Tambulato Villani.

Casou-se com a platinense Precides Paiola Villani (se conheceram estudantes no Colégio Cristo Reis, em Jacarezinho), com quem teve três filhos, um deles, Lery, foi quem deu a notícia.

Ele informou ao Npdiario por telefone que o falecimento do pai ocorreu após 57 dias internado com vários problemas de saúde na UTI do Hospital Dona Helena em Joinville às 15h50m. O corpo será velado na Assembleia Legislativa, em Curitiba, nesta terça-feira, 30, e cremado em Almirante Tamandaré, no Cemitério/Crematório Vaticano.

Durante anos morou no litoral catarinense, em São Francisco do Sul.

Atleticano fanático, foi amigo pessoal do presidente Mário Celso Petraglia.

Mantém muitos parentes platinenses como Chico e Denise Villani(casado com o advogado Paulo de Freitas, atual conselheiro do Furacão). O jornalista Valcir Machado (Npdiario) foi seu assessor parlamentar (Imprensa e Marketing) durante quase três anos.

Deputado Federal por cinco mandatos consecutivos,1987-1991, PR, PMDB, 1991-1995, PR, PRN, 1995-1999, PR, PPR e 1999-2003, PR. Mais tarde passou para o PSDB. Basílio Villani morava ultimamente em Joinville.

O deputado estadual e amigo Luis Cláudio Romanelli(PSD) lamentou o falecimento e enalteceu o político “Basílio sempre foi muito pragmático e competente, é uma perda para o Paraná; além de ser atleticano atuante, prestou muitos serviços em especial ao Norte Pioneiro”, assinalou.