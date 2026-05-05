Morre o prefeito de Santa Amélia aos 71

Enterro nesta quarta-feira às dez horas

Conhecido como Tonhão Tamais (PP), de 71 anos, faleceu vítima de câncer nesta terça-feira, (dia 05), no Hospital da Unimed em Cornélio Procópio, o atual prefeito da cidade de Santa Amélia, reeleito em 2024. A informação foi confirmada pelo presidente da Amunop – Associação dos Municípios do Norte do paraná, Paulinho Branco, prefeito de Sapopema.

O corpo está sendo velado no Salão Fúnebre e o enterro marcado para esta quarta-feira às dez horas no cemitério ameliente.

O vice Nivaldinho (PP) assumirá o cargo.

Ele vinha lutando contra a enfermidade durante anos e não resistiu aos medicamentos. Para o presidente da Amunop, Tonhão era considerado o “Paizão” dos prefeitos e prefeitas da associação, atendendo sua comunidade com muito carinho e respeito.

“Perdemos um grande amigo e um prefeito exemplar. Santa Amélia e a Amunop estão de luto com seu falecimento. Ele demonstrou muita força e determinação durante o período em que esteve lutando pela vida. Nossos sentimentos a toda família do prefeito Tonhão e a toda comunidade local por esta perda irreparável”, afirmou o prefeito Paulinho Branco. Seu vice-prefeito, Nivaldo José dos Santos, deverá assumir a administração municipal.

Detalhes do velório e sepultamento do prefeito Antônio Carlos Tamais serão divulgados nas próximas horas.