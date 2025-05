Morre professora de SAP de pneumonia

Corpo será enterrado nesta sexta-feira

Flávia Letícia Elias da Silva (fotos) perdeu a vida por complicações de pneumonia na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho.

Tinha 42 anos e foi professora (História e Geografia) do Colégio Estadual Rio Branco, em Santo Antônio da Platina.

Estudava o 4º ano de História do período noturno no campus de Jacarezinho da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Gostava de jogar vôlei e cantar em igrejas. Enfrentou e venceu preconceitos (como Douglas). Era um ícone da comunidade LGBTQIAPN+ e exemplo de amor pela Educação.

O velório está sendo realizado na Capela Grupo Vitoriana (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 582, centro platinense).

O sepultamento do corpo marcado para nove horas desta sexta-feira, dia dois, no Cemitério São João Batista.

Diretora do Colégio Estadual Rio Branco, Sônia Aparecida Dorini Justino , juntamente com professores, equipe pedagógica e funcionários manifestaram sentimentos aos familiares diante do falecimento da professora.