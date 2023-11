MORRE O SEGUNDO homem do acidente da ponte de Quatiguá

Não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida em Londrina

O segundo ocupante do acidente ocorrido na noite de domingo, dia 26, na zona rural de Quatiguá, faleceu na tarde desta terça-feira, dia 28, numa unidade de saúde de Londrina.

Leandro Camargo (fotos) era o condutor do VW/Gol que em torno de 21h30m, perdeu o controle na Baixada da Igrejinha, Água da Peroba. O passageiro do carro Jairo Rodrigues (foto abaixo de camisa azul), de 52 anos, perdeu a vida no local do acidente.

Já Leandro foi socorrido com vida e encaminhado para Londrina, mas não resistiu. No sinistro, atravessou do lado direito base seu sentido e caiu num córrego.

Estariam transitando de retorno de Jaboti para Quatiguá.

O corpo de Jairo foi velado na Paineirinha (Quatiguá) e sepultado na manhã desta terça-feira, dia 28, na Barra Mansa, zona rural de Tomazina.

Era separado há pouco tempo e deixou um filho de 15 anos. Trabalhava no sítio da antiga esposa, e atualmente de pedreiro, junto com o motorista do acidente.

Já Leandrinho Pedreiro era solteiro e tinha um filho de oito anos. Ainda não há informações sobre velório e e enterro.