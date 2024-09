Morro do Bim arde em chamas (veja vídeos)

Nesta quarta-feira situação ficou quase insuportável aos platinenses

O Morro do Bim possui uma altura total de 668 metros. O ponto turístico/religioso oferece uma vista bonita da Cidade Joia, só que, frequentemente, é atingido por queimadas. A partir de cerca de 12h30m desta nesta quarta-feira (dia 11), porém, o clima muito seco e a baixa umidade do ar provocaram muita fumaça e transtornos, além de receio dos moradores mais próximos.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Ibaiti, funcionários da prefeitura local e atiradores do Tiro de Guerra 05-004 combateram as chamas e protegeram notadamente as pessoas e os imóveis do entorno.

A operação terminou apenas no início da noite, com o controle total do incêndio.

Não foi possível apurar a origem e a causa do incêndio ambiental. Ninguém ficou ferido.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou na terça-feira (10) investimento de R$ 24 milhões para ações de combate a incêndios florestais no Paraná.

A nova força-tarefa prevê a contratação de aeronaves especializadas para combate às chamas, formação de brigadistas, compra de equipamentos (abafadores, mochilas costal e sopradores, por exemplo) e contratação de caminhões-pipa para auxiliar no combate a incêndios.

Diversas cidades do Paraná enfrentam um período de estiagem mais severa desde agosto, com baixos índices de chuva e umidade relativa do ar. O governador decretou situação de emergência para estiagem, medida que facilita a atuação em desastres, entre eles incêndios florestais.

SITUAÇÃO SEVERA – A combinação de baixa umidade com o tempo seco prolongado fez disparar o número de incêndios em todo o Estado. De 1º de janeiro a 7 de setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 10.844 incêndios de vegetação no Paraná, conforme dados do Sistema de Registro de Ocorrências e Estatísticas do Corpo de Bombeiros (SysBM). No mesmo período de 2023 foram 4.536 ocorrências, uma alta de 139% no comparativo entre os dois anos.

Somente entre 1º de agosto e 7 de setembro de 2024 foram 3.683 registros, quase 34% do total de registros deste ano. Na comparação com 2023, foram 1.113 no total, 69,78% a menos que o índice de 2024.

A situação de seca deve persistir durante todo o mês de setembro, com um breve intervalo a partir do dia 13 com a chegada de uma frente fria, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). bro, sendo que Santa Cruz de Monte Castelo chegue a temperatura de até 45ºC.

O Paraná também está usando imagens geradas por satélites do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) e da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) para acompanhar em tempo real o surgimento de focos de calor, monitorando 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Com as mudanças climáticas e a estiagem, o número de queimadas tem aumentado em todo o país. A fumaça está repleta de partículas minúsculas, tóxicas, e quando atinge as pessoas, causa vários sintomas, a depender do tipo de material contido, da quantidade e tempo de exposição. DICAS – Com a inalação, surgem vários sintomas. Inicialmente, as pessoas podem apresentar irritação na garganta, olhos e narinas, alergia na pele e sintomas respiratórios, como tosse persistente. Quando são inaladas grandes quantidades de fumaça tóxica, ela atinge o sistema respiratório, no caso, os alvéolos, prejudicando as trocas gasosas e dificultando o oxigênio a chegar aos tecidos. A partir daí podem surgir dores de cabeça, sonolência, náuseas e confusão mental.

Se houver fumaça nos arredores, as pessoas devem usar máscaras de proteção e não descuidar da hidratação. É importante beber mais água, evitar os ambientes externos atingidos pela fumaça. Crianças, gestantes, idosos, pessoas com comorbidades (como hipertensão e diabetes) e aqueles que já sofrem de problemas respiratórios são os mais vulneráveis à exposição.

É possível prevenir os incêndios com medidas simples, como jogar água ou terra no local, após finalizar uma fogueira, por exemplo. Evitar jogar bitucas de cigarro.

Manter fósforos, velas e isqueiros fora do alcance de crianças também é uma precaução fundamental. Outra orientação: antes de acender fogueiras, é importante se certificar de capinar a área ao redor e remover o mato seco. Essa prática diminui o risco de faíscas se espalharem e causarem as chamadas ignições.