Morte de mulher COMOVE região

Deixou uma filha de somente 11 anos



Nesta terça-feira, 19, faleceu vítima de infarto e/ou AVC (Acidente Vascular Cerebral) Talita da Silva Jacob (fotos). de 36 anos. Ela era separada e deixou uma filha de 11 anos.

Trabalhava como comerciária na loja Milênio no centro de Santo Antônio da Platina, cidade onde a menina também estudava, no Colégio Estadual Tiradentes. sendo excelente aluna.

O corpo será sepultado nesta quarta-feira, dia 20, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho.

Quando passou mal (o ex-marido afirmou ter sentido uma pontada na cabeça e se ajoelhou no chão, ele estava na casa dela com a filha). O Corpo de Bombeiros platinense realizou massagem cardíaca e usou desfibrilador, foi encaminhada para o Pronto Socorro, Hospital Regional do Norte Pioneiro e, depois, para um hospital de Londrina, porém não resistiu.