Em Jacarezinho “Mortes ardentes, Paixões enterradas”

A montagem “Mortes ardentes, Paixões enterradas” será exibida nestes sábado e domingo, em Jacarezinho.

O espetáculo faz parte do projeto “Celebração: pesquisa continuada da palhaçaria e da figura feminina no teatro” realizado através do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná , com o apoio da COPEL.

Com o objetivo de dar continuidade à pesquisa da atriz e palhaça Adelvane Néia (fotos), de Jacarezinho, criou-se uma apresentação original.

Através da iniciativa foi possível reunir na equipe profissionais de Jacarezinho e região, e de outras cidades como Londrina, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro que se deslocaram até a cidade para a criação da obra.

As apresentações gratuitas aconteceram em Santo Antônio da Platina, Cambará e para encerrar a temporada de estreia nestes dias 25 e 26 de fevereiro no Arena do Teatro C.A.T. em Jacarezinho. Ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Dias 25 e 26/02 em Jacarezinho/PR

Às 21 horas no Arena do Teatro C.A.T.

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 60 minutos

Realização Humatriz Teatro

Produção CNX