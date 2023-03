Mortes de avó e neta comovem Norte Pioneiro

Ambas são platinenses e o acidente registrado em Siqueira Campos

Os corpos de Neusa de Oliveira Moraes (foto), de 57 anos e sua neta Maria Izabele de Moraes Batista(foto) , de 13 anos , estão sendo velados na Funerária Santo Antônio e serão sepultados na manhã desta terça feira, dia sete, no Cemitério São João Batista.

No domingo (05) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu o acidente com duas vítimas fatais na rodovia PR-092, km 287, em Siqueira Campos.

Um caminhão Mercedes Benz, (placas de Jacarezinho), conduzido por homem (47 anos) colidiu contra a traseira de um VW/Gol (placas de Ourinhos/SP), dirigido por homem, e com três passageiros, e com outro caminhão (placas de Coronel Freitas/SC), cujo motorista era um rapaz de 28 anos.

Dois ocupantes do Gol sofreram ferimentos e foram internados na Santa Casa de Siqueira Campos. As outras duas passageiras, Neuza e Izabele não resistiram e foram à óbito no local. Os ocupantes dos demais veículos não se feriram.

Foi acionada a Polícia Civil local, bem como Científica e IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, que recolheu os corpos das vítimas fatais e depois entregou à família.