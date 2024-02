Mortes de dois jovens comovem toda região

Eram de Carlópolis/Ribeirão Claro e perderam vidas em Wenceslau Braz

Exclusivo: A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente com vítimas fatais nesta terça-feira, 13, na PR-092, em Wenceslau Braz.

Um VW/Gol, de Taquarituba/SP, conduzido por idoso (70 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido Wenceslau Braz à Arapoti, e no Km 247 colidiu frontalmente contra uma moto Honda/CG 150, de Carlópolis, que era pilotada por jovem (20 anos) com garupa(21 anos), os quais trafegavam em sentido contrário.

O piloto, Douglas Henrique Garbelotto Pinto, 20 anos, e a passageira, Thayani Almeida Silva, 21, não resistiram aos ferimentos do acidente e morreram.

A cerimônia começou com o corpo do rapaz neste momento no Velório Municipal Lauro Soares, sendo que sua despedida e sepultamento marcados às 11 horas desta quinta-feira, dia 15, no Cemitério Municipal de Carlópolis . Todo o funeral foi organizado pela Funerária Cristo Rei.

Thayani nasceu em São Carlos, cidade de 250 mil habitantes no centro-oeste paulista.