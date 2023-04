Mostra Cultural dos Povos Indígenas em CMEIs platinenses

Participação conjunta de duas unidades

Em comemoração ao Dia do Índio, os CMEIs(Centro Mumicipal de Educação Infantil) Profº Herivelto de Souza Prado e Hermínia Patrial de Oliveira promoveram em conjunto a I Mostra de Cultura Indígena.

As professoras promoveram ações pedagógicas que integraram o tema da cultura indígena com os demais componentes curriculares nas modalidades de Educação Infantil.

As crianças aprenderam e elaboraram diferentes atividades indígenas como: Oficina de grafismo indígena; aprenderam sobre o pãri (pesca Kaingang); Maquete com a diferença das casas indígenas no passado e no presente; Cartazes com imagens dos indígenas das etnias Kaingang, Guarani e Xetá (etnias presentes no Paraná); confecção de artesanatos; conheceram e plantaram alguns chás medicinais que fazem parte da religião e cultura indígena; realizaram pinturas com pincéis feitos com gravetos e tintas naturais; desenharam elementos encontrados na natureza, como a argila; brincaram e criaram figuras com folhas e gravetos secos; confeccionaram quadro sensorial feito de objetos da natureza e saquinhos com temperos e aromas naturais.

A literatura indígena também foi abordada de forma significativa com os pequenos, já que a literatura indígena é uma forma de traduzir para a escrita as experiências, histórias e mitos indígenas.

Assim, as crianças conheceram e fizeram diferentes atividades referente ao livro Paiquerê o paraíso dos Kaingang, o MITO DO MILHO (MITO KAINGANG), Mito da Mandioca ( Mito Guarani).

Além das atividades apresentadas, os indígenas Tainakã Diego, Ruan Alves , Rafael Alves e o Professor Ronaldo Alves da Silva, da etnia Guarani, da Terra Indígena Pinhalzinho visitaram a Mostra Cultural, onde os mesmos compartilharam mais conhecimentos da cultura indígena e nos presentearam com alguns cantos indígenas.

Estiveram presentes também o Prefeito José da Silva Coelho Neto e o Chefe de Gabinete Benedito Miranda (foto principal), além de membros da secretaria municipal de Educação de Santo Antônio da Platina.