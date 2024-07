Mostra de Teatro foca formação de público

O evento é uma ação cultural realizada, anualmente, pela Prefeitura de Jacarezinho, pelo SESC, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e pelo Instituto Federal, Campus Jacarezinho.

Com espetáculos gratuitos e para todas as idades, a XIX Mostra de Teatro EnCena acontecerá, entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, em vários bairros de Jacarezinho, com o objetivo de ampliar a participação do público.

Segundo o diretor de Cultura da UENP, James Rios, a ideia, este ano, é expandir a Mostra e torná-la grande em capilaridade de público qualificado. “O nosso esforço, neste momento, está centrado na formação de plateia. Nossa pretensão é envolver, de maneira sistemática, o maior número de instituições de ensino, cujos alunos terão a oportunidade de assistir a espetáculos de excelente qualidade”, acentua.

James destaca que o EnCena se consagrou como o maior evento de teatro do Norte do Paraná. “Trata-se de um momento muito importante, de retomada de um projeto que também contará, a partir dessa edição, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, além de Companhias parceiras como o Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná (Dancep) e o Modulado de Pesquisa Teatral”, disse.

O diretor de Cultura de Jacarezinho, Vagner Siqueira, recorda que o EnCena já trouxe para Jacarezinho os mais belos espetáculos nacionais e internacionais, proporcionando ao público o que há de melhor no cenário das artes cênicas, fortalecendo o setor cultural do município. “Agradecemos os nossos parceiros como a UENP, o SESC, o IF e o CAT, que, incansavelmente, não medem esforços para que possamos, a cada ano, realizar, com êxito, nossa Mostra de Teatro”, agradece.

Luís Antônio Ferreira, técnico de Atividades Culturais do SESC, conta que o EnCena se tornou um dos grandes festivais de teatro do Brasil ao longo dos últimos anos. “Acompanhei várias edições do evento e vi grandes montagens e espetáculos nacionais e internacionais sendo realizados em nossa cidade. São 19 anos de um festival realizado em Jacarezinho. Isso é muito louvável e ocorre em poucas cidades país afora. E nesta edição festiva, grandes espetáculos irão compor a programação da nossa Mostra e vão contagiar o público com toda a certeza”, prenuncia.

A assessora técnica de Cultura da UENP, Beatriz Rodrigues Cunha, conta que, durante a Mostra, artistas de todo o país e locais se reúnem para celebrar as artes cênicas, o teatro. “A mostra tem extrema importância para o desenvolvimento artístico local e regional, uma vez que estimula a formação de novos grupos, atores e atrizes e outros profissionais do setor cultural. O EnCena é capaz de impactar também outros setores como o comércio, o turismo e a própria economia local, através da extensa cadeia de profissionais e serviços envolvidos em sua realização”, diz.

O professor e coordenador do curso de Teatro do IFPR – Campus de Jacarezinho, Antônio Rodrigues, que é um dos curadores da Mostra, destaca que “a mostra celebra uma cena cultural cada vez mais dinâmica e pujante. Celebra a sua resiliência, deixando explicita a relação entre o presente e uma tradição teatral que sempre circulou pela cidade”, disse. O professor ressalta ainda que o EnCena celebra a parceria de instituições fundamentais no desenvolvimento social e econômico do Norte do Paraná. “Aqui eu me refiro ao Instituto Federal, UENP, Sesc, Prefeitura e ao nosso consagrado CAT – Conjunto Amadores de Teatro. O Encena é um espaço de trocas que fomenta a formação artística e cultural, configurando-se, a meu ver, como um dos indutores da economia criativa local e regional”, conclui.