Mostra de teatro para as famílias da região

Já, entre quinta (11.04) e sábado (13.04), serão realizadas seis apresentações gratuitas no Cine Teatro Municipal Valéria Luercy (R. Salomão Felix da Silva, s/n) e duas na Praça Getúlio Vargas. O projeto é patrocinado pela BRASPINE e COPEL, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Programa Paraná Cultural, da Secretaria Estadual da Cultura do Paraná. Realização Ministério da Cultura e Governo Federal.

A produtora cultural, Juliana Cordeiro, comenta que o objetivo principal do festival é a formação de novas plateias, buscando atingir um público que comumente não tem a oportunidade de assistir bons espetáculos teatrais, ainda mais de forma gratuita e em suacidade. Por isso, a programação do festival também conta com debates entre público e artistas após algumas apresentações e uma oficina teatral.

Juliana ressalta que o festival prevê tradução simultânea em LIBRAS em todas as apresentações como forma de possibilitar o acesso a pessoas com deficiência auditiva. Além de ter como parceiras as prefeituras de Jaguariaíva e Arapoti, que serão beneficiadas com apresentações dedicadas especialmente a alguns de seus alunos municipais.

O projeto traz muitos benefícios para a população de Jaguariaíva. “Os pequenos municípios têm dificuldade no acesso cultural, por isso, essas iniciativas são tão importantes para a região. Temos grande orgulho em poder apresentar nosso trabalho nessas regiões e contribuir para uma nova formação de plateia, além de promover o entretenimento familiar”, revela a produtora cultural Juliana.

ESTÓRIAS BRINCANTES DE MUITOS PAIZINHOS / CIA DO ABRAÇÃO – Os Tingas, três simpáticos e oníricos personagens, buscam um Pai, um norte que oriente para a escolha de caminhos e dê um jeito no mundo, que todos temos o dever de cuidar. Nesta história de afeto e respeito à diversidade de um mundo bagunçado apresentam-se às crianças várias figuras paternas desde o pai biológico ao adotivo, aquele que educa em casa e na escola, o pai escolhido por afinidade e até mesmo a própria mãe-pai, entre outras diversas formas de afeto paternalista. De forma lúdica, se possibilita a compreensão de diferentes aspectos da relação pai e filho, de suas abstrações e metáforas.

Estórias Brincantes de Muitos Paizinhos é a valorização da diversidade cultural de uma terra/nação, e de cada um de nós, em particular, como resultado do encontro entre o semeador e a terra, o pai e a mãe. Uma viagem lúdica ao interior de nossa terra e de nós mesmos, através de histórias de Pais e Países. Uma brincadeira de encontros e amores com nossa identidade. E, a certeza de que ser pai é antes de tudo uma celebração da vida, do amor e do sagrado.

ESTÓRIAS BRINCANTES DE MUITAS MAINHAS /CIA DO ABRAÇÃO- Embasado em obras literárias nacionais, o grupo de pesquisa e encenação da Cia. Do Abração, fundamentado nos princípios socioconstrutivistas que norteiam sua pesquisa, propõe a realização de um espetáculo sob as técnicas da contação de histórias e abstração e manipulação de objetos.

O foco temático apresentado na peça é a relação entre mães e filhos, as diferentes relações que se podem estabelecer neste mesmo binário, ressaltando o respeito que devemos ter pelas diferenças individuais de cada ser humano, quer seja ele mãe ou filho. Três simpáticos velhinhos que adoram contar histórias, um para o outro e, do seu jeito, trarão ao espectador alguns contos da literatura nacional, dirigidos à criança. Nossos contadores de histórias, divertidos e ingênuos velhinhos se confundem, brincam e se emocionam com a pureza própria de uma criança. Movidos pelos sentimentos de saudades e lembranças, começam a falar sobre suas próprias mães e sobre as diferentes mães que conhecem.

Neste clima de brincadeira e Faz-de-Conta, fazem abstrações imaginando que todas as coisas, isto é, objetos do cotidiano, elementos da natureza e seres elementais, também têm mães. Concluem-se como podem ser diferentes e ao mesmo tempo semelhantes a nós, as diversas relações entre mães e filhos: tudo quanto à imaginação e a sensibilidade de uma criança podem permitir. Um trabalho de muita sensibilidade e delicadeza feito para todas as crianças, de todas as idades, inclusive, aquelas dentro de nós (Com informações: assessoria de imprensa).