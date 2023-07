Mostra Pedagógica de C.M.E.I. hoje em Ibaiti

Evento permite que os familiares acompanhem as práticas educativas e as aprendizagens de seus filhos na Educação Infantil

Nesta segunda-feira, 03 de julho, acontece a 1ª Mostra Pedagógica do CMEI “Dr. Bezerra de Menezes”. Com início previsto às 19h, o evento tem o objetivo de evidenciar as atividades e os trabalhos produzidos pelos alunos, bem como os materiais, recursos e as conquistas alcançadas nesse 1º semestre letivo.

“A Mostra Pedagógica é uma categoria pedagógica extremante importante na Educação Infantil. É por meio dela que evidenciamos o protagonismo das crianças e de suas professoras. São meses de dedicação, empenho e planejamento das ações que levam ao desenvolvimento e à aprendizagem de nossas crianças. Tudo isso ganha concretude nas atividades realizadas pelas crianças, as quais serão expostas na nossa Mostra Pedagógica”, ressaltou a diretora do CMEI, Angela Perecini.

A Mostra Pedagógica possui dois papéis. Por um lado, valoriza a produção e os conhecimentos das crianças, incentivando-as a continuarem expressando suas conquistas e habilidades por meio de atividades que expressam a imaginação, a criatividade, a expressão estética, a ludicidade e todos os conhecimentos oriundos de propostas pedagógicas comprometidas com as aprendizagens na Educação Infantil.

O segundo papel consiste em expor as atividades e receber as famílias no CMEI de modo a estreitar a relação entre a família e a instituição, a qual é constantemente buscada na Educação Infantil para promover os diálogos necessários. Além disso, é uma oportunidade de valorizar as ações e as práticas desenvolvidas em salas de aula, pois as professoras trabalham com afinco para que a aprendizagem seja alcançada.

“ A Educação Infantil tem dois papéis indissociáveis: cuidar e educar. Não existe educação sem cuidado e, tampouco, cuidado sem trabalho pedagógico. As professoras que trabalham nos CMEIS possuem formação de qualidade para que as aprendizagens aconteçam. Essas aprendizagens estão pautadas nos eixos das interações e das brincadeiras, conforme prevê o currículo oficial na Educação Infantil. A Mostra é uma forma de valorizar isso, o que tem sido feito e intencionalmente planejado pelas professoras”, enfatizou a Secretária de Educação, Nelci Maria Martins Queiroz.

