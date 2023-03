Moto bate contra carreta parada na 272 em Tomazina

Scania/T112 estava sobre a pista devido a problemas mecânicos

Neste final de semana no KM 58 da PR-272 aconteceu acidente em Tomazina no entroncamento com a PR-424 no trecho decrescente da via entre Wenceslau Braz.

O condutor de 60 anos da Honda/CG 150 Titan KS (placa de Pinhalão) colidiu contra a Scania/T112 HW (placas de Pinhalão) cujo motorista (44 anos) parou o veículo sobre a pista devido a problemas mecânicos. O primeiro se feriu e foi encaminhado ao hospital e o segundo não se machucou.

O local estava sinalizado com cones e galhos sobre a pista.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos.