Moto é apreendida em Siqueira Campos

Piloto não habilitado em veículo com pendências

A Polícia Militar de Siqueira Campos apreendeu motocicleta na Avenida Marginal.

Os PMs realizavam patrulhamento quando viram um veículo com características alteradas, com o escapamento com descarga livre e rabeta quebrada, característica comum de quem empina o automóvel.

Diante da constatação das alterações, foi realizada a abordagem e verificou-se que o piloto não era habilitado, bem como que a conduzida possuía pendências administrativas.

O condutor foi advertido e liberado no local. A motocicleta foi apreendida e confeccionados os autos de infração de trânsito pertinentes.