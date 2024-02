Vítima de 31 anos foi hospitalizada

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio, nesta quarta-feira (14), atendeu ocorrência de acidente na PR-435, em Congonhinhas.

Um GM/ Vectra, de Congonhinhas, conduzido por homem (43 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Ibaiti, quando no Km 07 sofreu colisão com uma Honda/CG, de Ibaiti.

O piloto (31 anos) teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital municipal de Congonhinhas.