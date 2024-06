Motociclista tenta fugir da PM, bate e morre em Siqueira

Chocou-se contra um caminhão

A Polícia Militar atendeu no fim de semana ocorrência de óbito na Vila Santa Izabel , em Siqueira Campos.

Os PMs estavam realizando patrulhamento pela cidade quando se depararam com uma motocicleta vindo na direção contrária da via, fazendo barulho excessivo, sem os retrovisores e com a placa dobrada, impossibilitando sua identificação.

Ao notar a presença da viatura, o condutor saiu em alta velocidade e, diante da fundada suspeita, optaram por realizar a abordagem. Iniciou-se então o acompanhamento tático, utilizando sinais sonoros e luminosos, porém ele não acatava as ordens de parada, insistindo na fuga.

Em dado momento, o piloto chegou a retirar o capacete para afrontar os policiais, além de proferir xingamentos. Durante a tentativa de escapada, fez manobras perigosas colocando em risco a vida das demais pessoas e veículos que transitavam.

Devido a imprudência, continuaram realizando o acompanhamento a uma distância segura, com o intuito de preservar a segurança do homem e também de terceiros, até o momento em que ele forçou uma ultrapassagem a um caminhão que realizava uma conversão.

O motociclista colidiu com o caminhão, caindo desacordado imediatamente. Nesse momento, os PMs acionaram o socorro médico, realizaram os primeiros atendimentos e preservaram o local a fim de evitar aglomerações e preservar o entorno.

O indivíduo foi socorrido e encaminhado à Santa Casa em estado grave porém não resistiu aos ferimentos entrando em óbito durante o percurso.

Após os procedimentos realizados, realizada a identificação dos envolvidos, constatando que o motociclista possuía diversos registros e já teria se evadido de viaturas em outras oportunidades, assim como conduzir sem CNH, envolvimento em outro acidente de trânsito e o uso de entorpecentes, constavam eu seus registros.