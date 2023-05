Hoje motociclistas e triciclistas do país se reúnem em J. Távora

Shows musicais, praça de alimentação, Mostra de Carros Antigos e muito mais até domingo

Neste final de semana, de sexta a domingo, no Centro de Eventos de Joaquim Távora, acontecerá o 10° Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas. Após o longo período de pandemia, a iniciativa está de volta juntamente com o 1° Motocross Fest, e a 3° etapa da Copa Paraná 2023.

A entrada é franca e em prol da Sociedade Asilo São Vicente de Paula e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) locais e uma escola municipal.

Haverá shows com bandas de rock.

Nesta sexta-feira, dia cinco, Carbono 14 , de Assis-Sp, abrindo esse mega evento.

No sábado, a partir das 14 horas, a Banda Rock Retrô de Ourinhos (SP) e os treinos dos pilotos. A partir das 21h30m mais mais pop rock incluindo a tradicional Banda Sucata de São Paulo(SP) e a principal atração da noite e presente desde o primeiro evento: Banda Over Rider, de Bauru(SP).

No domingo, a partir das oito horas, os motores roncam e começam as provas do motocross juntamente com encontro de carros antigos.

O evento conta com praça de alimentação, campings com banheiro e chuveiro e café 0800 para os motoclubes. Ambiente familiar, com seguranças 24 horas.

Obs: Não será permitida entrada de bebidas e alimentação