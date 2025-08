Mototaxista FOI executado POR vingança: vídeos

Esta é a versão mais crível da investigação

Exclusivo: O corpo de Admilson Faustino (fotos) , de 37 anos, foi sepultado na tarde deste sábado, dia dois, no Cemitério São João Batista.

Profissional de um mototáxi, localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, foi assassinado na tarde desta sexta-feira. dia primeiro, numa estrada de terra no bairro rural Água Branca, em Santo Antônio da Platina.

Corpo de Bombeiros acionado às 16h30m e, posteriormente, o SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As Polícias Militar e Civi e o Instituto Médico Legal também estiveram no local, onde o corpo estava no chão ao lado da motocicleta.

Era casado e tinha dois filhos. Corpo encontrado a cerca de 120 metros da rodovia PR-439 (próximo da ponte do rio Cinzas) no trecho entre Ribeirão do Pinhal. Recebeu tiros no crânio (nuca) e pescoço. A região possui várias chácaras. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação e o celular foram apreendidos.

A reportagem do Npdiario buscou fontes diversas neste fim de semana e descobriu que a principal linha de investigação indicaria que o homicídio teria sido por vingança. Porque Faustino já tinha admitido ter matado um desafeto. As polícias ainda não confirmam nem desmentem essa versão, até porque tudo está sob sigilo.

No dia 31 de maio de 2022 a Polícia Civil finalizou as investigações do homicídio ocorrido na madrugada do dia 16/05/2022, no Jardim Bela Vista, em Santo Antônio da Platina, quando PMs foram acionados para atender ocorrência de vítima encontrada morta com sinais de disparos de arma de fogo.

As diligências de investigação se iniciaram e na manhã do dia dia 16 de maio foi identificado o autor do crime, um mototaxista. Era Admilson Faustino.

Amilton Marcolino da Silva morreu na hora. O projétil da arma de fogo estava ao lado do corpo, perto de uma empresa de entrega de gás e da Arroz Dilma, na rua Inglaterra, Bela Vista II, às margens da PR-439, em Santo Antônio da Platina (foto abaixo).

A sua Honda vermelha foi encontrada abandonada próximo ao corpo.

Uma vizinha acionou o corpo de bombeiros porque ouviu por volta das 04h30m um barulho parecido com uma bombinha. Quando a Polícia Militar chegou, o rapaz já estava morto.

Ele era conhecido também por Índio, não tinha passagens, era casado, tinha uma filha e residia com a família no povoado rural Platina.

A vítima trabalhou durante três anos no Mototáxi Pontual e havia uma semana estava no Rapidão.

No mesmo dia, no período da tarde, o autor do crime compareceu espontaneamente na delegacia acompanhado de advogado e deu sua versão dos fatos, argumentando que a inimizade com a vítima começou uma semana antes quando brigaram por conta de uma corrida no ponto de táxi onde trabalhavam e ambos foram demitidos e a partir daí começaram as ameaças de morte e a vítima passou a lhe procurar em seu novo local de trabalho, razão pela qual comprou uma arma de fogo e no dia dos fatos, ao ver a vítima e outro rapaz o esperando, efetuou os disparos afirmando que a vítima sacou um revólver e novamente o ameaçou de morte, alegando então que reagiu em legítima defesa.

Contudo, a investigação da Polícia Civil apontou que a versão de Admilson não correspondia com a verdade e apresentava várias inconsistências, sendo a principal evidenciada quando foram obtidas imagens demonstrando que o rapaz perseguiu a vítima com uma motocicleta (vídeo acima), a qual não estava armada e estava fugindo, e efetuou dois disparos de arma de fogo à queima-roupa, situação distante de configurar legítima defesa.

Ele foi indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), cuja pena é de reclusão de 12 a 30 anos.

Também foi representado pelo delegado pela prisão preventiva, a qual teve concordância do Ministério Público, porém foi indeferida pelo Poder Judiciário sob o fundamento de que se apresentou espontaneamente e está colaborando com a Justiça.

O Npdiario descobriu que o Tribunal do Júri iria ser instalado nos próximos meses de 2025 para avaliar e definir quantos anos seria sentenciado, até porque era réu confesso.

Como ainda não se descobriu algum outro suposto “inimigo” de Faustino, é possível que o crime tenha sido mesmo premeditado e executado por vingança por parente ou amigo de Amilton Marcolino da Silva.

Poderia ter sido ainda latrocínio, o que se evidencia sem sentido, pois nem celular ou a moto foram roubados. Também é legítimo supor que poderia ter sido outra pessoa e distinta a motivação.

Porém, neste momento, é muito improvável.

