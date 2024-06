MP faz parcerias e premia alunos da REGIÃO (Vídeos)

GAEMA realizou encerramento neste fim de semana no Sicredi

Nesta sexta-feira, 28 de junho, o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Santo Antônio da Platina promoveu a reunião de encerramento do Projeto Junho Verde, no auditório cedido pelo Sicredi Norte Sul PR/SP, em Santo Antônio da Platina.

A iniciativa foi lançada pelo Ministério Público, através do GAEMA da Região, e tem por objetivo fomentar a educação ambiental nas escolas, por meio da divulgação da Campanha de mesmo nome, instituída pela Lei Federal nº 14.393/2022.

O foco é desenvolver o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais, para as presentes e futuras gerações, observando o conceito de Ecologia Integral, que inclui dimensões humanas e sociais dos desafios ambientais.

São parceiros a a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP0, os Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz, que congregam os Municípios integrantes deste Grupo Especializado, as escolas sob suas orientações, além de empresas/instituições do setor privado.

Após a etapa de conscientização ambiental que teve como base os vídeos elaborados pela

Universidade (https://www.youtube.com/@ProjetoJunhoVerde-UENP/videos), os alunos participaram de um concurso de desenhos, poemas, redações e cartazes digitais para redes sociais, no qual os 3 melhores colocados de cada categoria, por Núcleo Regional de Educação, foram premiados no evento de encerramento.

Além dos alunos premiados que estavam acompanhados do professor, o evento contou com a participação do Reitor da UENP, dos Chefes do Núcleos Regionais de Educação, representantes do setor

privado, bem como de órgãos ambientais, tais como, IAT e Polícia Ambiental.

Na ocasião, a promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena, coordenadora do Gaema, expôs que “os temas abordados na Campanha Junho Verde visam proporcionar o inter-relacionamento entre as diversas disciplinas, além de estimular a criatividade e desenvolver o senso crítico, o raciocínio, a leitura, o desenvolvimento da linguagem escrita e artística dos alunos”.

Ao final, agradeceu a parceria com o setor privado, cujos patrocinadores ofertaram a premiação aos alunos, quais sejam, Sicred Norte Sul, Grupo Alvorada, Capal Cooperativa, Magno Jet, Aramon,

Coopermota, Dellai Mineradora, Fujita, Mauro Leite, Prefeitura de Cambará, Faep, Hotel Bourbon e Tayaya.

Estima-se que em torno de 269 escolas e mais de 40.000 alunos foram alcançados pelo Projeto Junho Verde.

Confira os vencedores de cada categoria:

I. Ensino Médio (REDAÇÃO: “MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE”)

1º lugar – NRE Cornélio Procópio: João Vitor Raimundo da Costa – C. E. Profº Willian Madi de Cornélio Procópio

1º lugar – NRE de Ibaiti: Rebeca Santos de Oliveira – C.E. Sagrada Família de Siqueira Campos

1º lugar – NRE de Jacarezinho: Andrey Neia Mendonça Silva – Colégio Estadual Tiradentes de S. A. da Platina

1º lugar – NRE de Wenceslau Braz: Gabriel Campos Melo – C. E. do Campo Profº Lauro Sangreman de Sengés.

2º lugar – NRE Cornélio Procópio: Iris Natália Paião Machado – C. E. São Jorge de São Jerônimo da Serra

2º lugar – NRE Ibaiti: Rhayssa Emília dos Santos Fróes – C.E. Napoleão da Silva Reis de Ibaiti

2º lugar – NRE Jacarezinho: Lorena Quirino Gouveia Carvalho – Colégio Estadual João Marques da Silveira de Quatiguá

2º lugar – NRE Wenceslau Braz: Jaqueline Loize dos Santos Passos – C.E. do Campo Profº Lauro Sangreman de Sengés

3º lugar – NRE Cornélio Procópio: Thalita Salomão – C. E. C. M. Profª Adélia Antunes Lopes de Jataizinho

3º lugar – NRE Ibaiti: Lívia Ferreira Martini – C.E. Francisco Alves de Almeida de Conselheiro Mairinck

3º lugar – NRE Jacarezinho: Laiany Rocha da Rosa – Colégio E.C.M. Profª Hercília de Paula e Silva de Carlópolis

3º lugar – NRE Wenceslau Braz: Evelyn Fernanda B Ramos – C.E. do Campo Profº Lauro Sangreman de Sengés.

II. Ensino Médio (CARTAZ DIGITAL PARA REDES SOCIAIS: “BIODIVERSIDADE: A FAUNA DO NORTE PIONEIRO”) (prêmio coletivo):

1º lugar – NRE Cornélio Procópio: Colégio Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Cescato Bomtempo – Assaí/PR

1º lugar – NRE Ibaiti: Colégio Estadual Júlia Wanderley – Jaboti/PR

1º lugar – NRE Jacarezinho: Colégio Estadual Durval Ramos Filho – Andirá/PR

1º lugar – NRE Wenceslau Braz: Colégio Estadual Ary Barroso – Wenceslau Braz.

III. Ensino Fundamental II (POESIA: “RESÍDUOS: PRODUZIR MENOS LIXO E RECICLAR MAIS”)

1º lugar – NRE Cornélio Procópio: Gabriel Henrique Pereira Alves – Escola Estadual Cecília Meireles de Bandeirantes

1º lugar – NRE de Ibaiti: Arthur Wolff – C.E. do Campo Joaquim Marques de Souza de Siqueira Campos

1º lugar – NRE de Jacarezinho: Valentina de Oliveira Teixeira – C.C.M. Stella Maris de Andirá

1º lugar – NRE de Wenceslau Braz: Lavínia de Paiva – C.C.M. Newton Sampaio de São José da Boa Vista

2º lugar – NRE Cornélio Procópio: Lívia Petenassi Sérgio – C. E. Huberto Teixeira Ribeiro de Bandeirantes

2º lugar – NRE Ibaiti: Isadora Baseggio Farias – E.E. Dona Macária de Conselheiro Mairinck

2º lugar – NRE Jacarezinho: Beatriz Yuri Chevalier Ivasita – C.C.M. Professora Hercília de Paula e Siva de Carlópolis

2º lugar – NRE Wenceslau Braz: Filipe Giliet – C.E. do Campo Profº Lauro Sangreman de Sengés

3º lugar – NRE Cornélio Procópio: Lavínia Eduarda Zaneti – C. E. C. M. Nóbrega da Cunha de Bandeirantes

3º lugar – NRE Ibaiti: Wilson Gabriel de Oliveira Bogut – C.E. Margarida Franklin Gonçalves de Ibaiti

3º lugar – NRE Jacarezinho: Emanuelly Maria Batista – C.E. do Campo Joaquim Maximiano Marques de Carlópolis

3º lugar – NRE Wenceslau Braz: Gilberto F Junior – C.E. Ary Barroso de Wenceslau Braz

IV. Ensino Fundamental I (DESENHO: “ÁGUA: UM BEM PRECIOSO”)

1º lugar– NRE Cornélio Procópio: Davi Rafael Ferreira de Araújo – E. M. Argenede Motta Prodóssimo de Leópolis

1º lugar – NRE de Ibaiti: Allana de Paula Fernandes Marinho – E.M. Profª Clovete F de M. Bueno de Ibaiti.

1º lugar– NRE Cornélio Procópio: Davi Rafael Ferreira de Araújo – E. M. Argenede Motta Prodóssimo de Leópolis

1º lugar – NRE de Ibaiti: Allana de Paula Fernandes Marinho – E.M. Profª Clovete F de M. Bueno de Ibaiti

1º lugar – NRE de Jacarezinho: Eloysa Aparecida Fernandes – E.M. do Campo Natal Panichi de Joaquim Távora

1º lugar – NRE de Wenceslau Braz: Juliano J Azevedo – E.M. do Campo Vereador Pedro S Correia de Sengés

2º lugar – NRE Cornélio Procópio: Geovana Alexandre da Silva – E. M. Vereador Damasco Adão Sotille de Cornélio Procópio

2º lugar – NRE Ibaiti: Manuela Bueno de Godoi Rezende – Colégio Dom Bosco de Tomazina

2º lugar – NRE Jacarezinho: Miguel Remi Soares Rosa Leite Lino – E.M.C.M. Ophelia Mello Nascimento de S. A. da Platina.

2º lugar – NRE Wenceslau Braz: Maria Eloizy P da Silva – E.M. Hilda de Souza de Oliveira de Salto do Itararé

3º lugar – NRE Cornélio Procópio: Anna Lívia Serafim dos Santos – E. M. Edgard Galafassi de Cornélio Procópio

3º lugar – NRE Ibaiti: Victor Guilherme Barbosa – Escola Municipal São Francisco de Assis de Siqueira Campos

3º lugar – NRE Jacarezinho: Ana Laura dos Santos Silva – Escola Municipal Ana Nery de Andirá

3º lugar – NRE Wenceslau Braz: Sophia C Santos – E.M. Prefeito Aristides Pereira M Neto de Sengés